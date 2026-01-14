1.¡Öº£¡×¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤ê¡¢¿´¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë °¦Ç­¤È¤ÎÊÌ¤ì¤¬¶á¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤­¡¢¤Þ¤ºÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¾õ¶·¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ÂÎ½Å¤Î¸º¾¯¡¢Ì²¤ë»þ´Ö¤¬¶ËÃ¼¤ËÁý¤¨¤ë¡¢¿©»öÎÌ¤¬¸º¤ë¤Ê¤É¤Ï¡¢Ï·¤¤¤äÉÂµ¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¸½¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏÉÝ¤µ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬²á¤®¤ë¤Û