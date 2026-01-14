ano¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Òー¥íー¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ê»²¹Í¡§ano¤Î¡ÈÀäÂÐÀ»°è¡É¤òÊª¸ì¤ëÀ¨¤Þ¤¸¤¯Ç»¸ü¤Ê»þ´Öº²¤ò¿Ì¤ï¤¹¥·¥ã¥¦¥È¶Á¤«¤»¤¿¡ØBONE BORN BOMB TOUR¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë ¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤µ¤ì¡¢ºî»ì¤Ïano¡¢ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ÏPaledusk¤ÎDAIDAI¤¬Ã´Åö¡£MV¤Ç¤Ï¡¢MASAKI WATANABE¡ÊMAXILLA¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥¬ー¥ê&#125