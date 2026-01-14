¡ÖÆ¯¤¤¤Æ·ë²Ì¤ÇÊÖ¤¹¡×¡£1·î12Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿Á°¶¶»ÔÄ¹¤Î¡È½ÐÄ¾¤·¡ÉÁªµó¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾®Àî¾½»á¤ÏÍâ13Æü¡¢¤½¤¦·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤Þ¤äÁ°¶¶¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¡Ä¾®Àî»ÔÄ¹¤È´ûº§Éô²¼¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÁ´¹ñÅª¤ËÍ­Ì¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÁ°¶¶¤Î¥é¥Ö¥Û¡É¡Ö¾®Àî»á¤Ï°ìºòÇ¯¤Î2024Ç¯2·î¡¢Á°¶¶»Ô½é¤Î½÷À­»ÔÄ¹¤«¤ÄÀï¸åºÇÇ¯¾¯¤Î41ºÐ¤ÇÁ°¶¶»ÔÄ¹¤ËÅöÁª¡£ÅÐÄ£½éÆü¤Ë´´Éô¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê»ÔÀ¯¤Î¼Â¸½¡Ù¤ä¡ØÁ°¶¶¤ò¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù