Photo: ¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥Î¥¤¥º¤â·Ú¸º¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°ì¸«Ì·½â¤·¤¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿CES 2026¤ÇÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¥¤¥º¥­¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀÅ¼ä¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë¤«¤éË×Æþ´¶È´·²¡£°ìÊý¤ÇÊªÍýÅª¤Ë¼ª¤Î·ê¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁÞ¤·¹þ¤à¤«¤é¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÁõÃå¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡Ä¡£ºÇ¿·¤Î¤³¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤é¡¢ÊÄºÉ´¶¤Î¤¢¤ë¤Ä¤±¿´ÃÏ¤Ê¤·¤Ë²»¤ò³Ú¤·¤á