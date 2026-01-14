¸å¤í¤ÇÈ±¤ò·ë¤Ó´ã¶À¤ò¤«¤±¡Ä¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¸ø³«Ç¯²¼½÷Í¥¤È·ëº§¤·¡¢1»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë32ºÐÇÐÍ¥¤Î?Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê?»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È±¤ÎÌÓ¤ò¸å¤í¤Ç·ë¤Ó¡¢´ã¶À¤ä¥­¥ã¥Ã¥×¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¿ûÅÄ¾­Úö¡£24Æü¤È25Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ö¿ûÅÄ¾­ÚöLIVE2026¡×¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°X¤¬¸ø³«¤·¤¿¡£¿ûÅÄ¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¿ûÅÄ¾­ÚöÄ¶¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë2ÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤ì¤ì¡Ä