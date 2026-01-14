Â©»Ò¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÎÉã¤Î»ÑÇÐÍ¥¤Î¤¤¤·¤À°íÀ®(51)¤¬¡¢?ÈëÂ¢¼Ì¿¿?¤È¶¦¤ËÉã¿Æ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì(72)¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£14Æü¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡¢Happy Birthday¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÉã¿Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¡ÖÀèÆü¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤­¤Ë¸Å¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤éÈ¯·¡¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ã¤¤º¢¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë»þ¤À¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢20ºÐº¢¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£Ä¹È±»Ñ¤Ç¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥×