ÈÄÁÒÞæ¤äÉÚ°Â·òÍÎ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤Î¶¯¹ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸½ÃÏ£±·î14Æü¡¢¥ß¥é¥óU-23¤«¤é¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤Ê¤ª¡¢´ü´Ö¤Ï2025-26¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Çã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÉÕÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥º¥é¥¿¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á¤Î¼Â»Ò¤Ç¡¢¸½ºß19ºÐ¤ÎFW¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¥»¥ê¥¨D¤Ç16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£µ¥´¡¼¥ë¡¦£´¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¤Ï²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¡¢