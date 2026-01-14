¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£¸¡¥£µ£¸¥ì¥Ù¥ë¡¢¸ýÀè²ðÆþ¤Î±Æ¶Á·ÑÂ³¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¡¢°ú¤­Â³¤­±ß¹â¤ÎÆ°¤­¡£¥É¥ë±ß¤Ï°ÂÃÍ¤ò158.58¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥¹±ß¤âÆðÄ´¤ÊÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥í±ß¤Ï184.83¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï213.33¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤ËËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤ËÊÒ»³ºâÌ³Áê¤¬±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¡¢Â³¤¤¤Æ»°Â¼ºâÌ³´±¤â¡Ö¹Ô¤­²á¤®¤¿Æ°¤­¤Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ê±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¤ò¹Ô¤Ã