¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢14ÆüÍ¼Êý¡¢¼óÁê´±Å¡¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤é¤È²ñÃÌ¤·¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¡§¡Ê²ò»¶¤Ï¡ËÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡§¹â»Ô¼óÁê¤«¤éÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë²ò»¶¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÁÃ£¤ò¤¦¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÀ¯¸¢¡¢¤½¤·¤ÆÏ¢Î©¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿®¤òÌä¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÈµÈÂ¼ÂåÉ½¤Î²ñÃÌ¤Ï2»þ´Ö¶á