Ayumu Imazu¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖMAGICAL¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¿·¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢Î©ÂÎÅª¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÁ¡ºÙ¤ÇÃúÇ«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤µ­²±¤ÈÁê¼ê¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤¬¿´¤Ë¹­¤¬¤ë¥â¥À¥ó¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÊÔ¶Ê¤Ï¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Shin Sakiura¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë9ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ã