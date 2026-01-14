Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µÁ¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤Çµ¤¤¬½Å¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¡¦MÆà¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢µÁÊì¤Î¤¤¤ëµÁ¼Â²È¤Ø¤ÏÂ­¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£MÆà¤ÈµÁÊì¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦ ½é¤á¤Æ¤Îµ¢¾Ê »ä¤Ï20ÂåÁ°È¾¤Ç·ëº§¡£É×¤ÏÃÏÊý½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÁ¼Â²È¤Øµ¢¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï·ëº§¤·¤Æ½é¤á¤Æµ¢¾Ê¤·¤¿»þ¤Î»ö·ï¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢µÁÊì¤Î¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¤Ç¤¹¡£ Åö»þ¡¢»ä¤¿¤Á