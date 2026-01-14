º£Ä«¤ÎÉÙ»³»Ô¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï0.7ÅÙ¤È¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥Òー¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¥Òー¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¡¢µÞ·ã¤Ê²¹ÅÙÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì°µ¤¬Âç¤­¤¯¾å²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤­¤ë·ò¹¯Èï³²¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÅß¾ì¤ÎÆþÍáÃæ¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¡¢¼º¿À¤·¤¿¤ê¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾Â´Ãæ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥Òー¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤ÇÆþÍáÃæ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¤ª¤È¤È¤·¤Ï192¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿