¡ÖÁ´¹ñ¤¬¤óÅÐÏ¿¡×¤È¤Ï¡¢¤¬¤óÂÐºö¤Î¸¦µæ¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤¿¤áÁ´¤Æ¤Î¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤äÍ½¸å¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2016Ç¯¤«¤é±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢2016Ç¯¤Ë¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î¡Ö5Ç¯À¸Â¸Î¨¡×¤¬½é¤á¤Æ½¸·×¡¦¸øÉ½¤µ¤ì¡¢Éô°ÌÊÌ¤ÇºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°Î©Á£¤Ç92.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤äÈéÉæ¤¬¤ó¤Ç¤â9³ä¤òÄ¶¤¨¤ë°ìÊý¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ï11.8¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Éô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸Â¸Î¨¤ËÂç¤­¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤Ë