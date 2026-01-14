news every.¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤«¤é°ÜÁ÷13¿ÍÂáÊá·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤êÆÃ¼ìº¾µ½¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡þµ­¼Ô¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤«¤é°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃË¤é¤¬À®ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤¦¤Ä¤à¤¤¤Æ·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ëÃË¤ä¥«¥á¥é¤«¤é´é¤ò¤½¤à¤±¤ë½÷¡£14ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÃË½÷13¿Í¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤«¤é°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13¿Í¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢