Á´¹ñÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±àÃË»Ò¥µ¥Ã¥«ーÉô¡£³«²ñ¼°¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥µ¥ïー¥Ý¥á¥í¡×¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç¸©¤¤¤Á¤­¶úÌÚÌî»Ô¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡¢¥µ¥ïー¥Ý¥á¥í¤òÇä¤ê½Ð¤½¤¦¤ÈÃÏ¸µ¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡£Åìµþ¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÀè·î28Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿³«²ñ¼°¡£¹Ô¿Ê¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬·Ç¤²¤ë¤Î¤ÏÃÏ¸µ¡¦¤¤¤Á¤­¶úÌÚÌî»Ô¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡Ö¥µ¥ïー¥Ý¥á¥í¡×¤Ç¤¹¡£ ¡Êµ­¼Ô¡Ë¡Ö