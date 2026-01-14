¡Ønews every.¡Ù¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¹Äµï¤Ç²Î²ñ»ÏÍª¿Î¤µ¤Þ½é½ÐÀÊ°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î²Î¤¬¹ÄÂ²ÂåÉ½¤Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡þ¹Äµï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¿·Ç¯¹±Îã¤Î¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×¡£º£Ç¯¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖÌÀ¡×¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ä¹ÄÂ²Êý¤¬Î×¤Þ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢°ìÈÌ¸øÊç¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÆþÁª¼Ô10¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢¡ÖÅ·¶õ¤Ë¤«¤¬¤ä¤¯ÌÀÀ±Ä¯¤á¤Ä¤Ä¿·¤¿¤Ê¤ëÇ¯¤ÎÊ¿°Âµ§¤ë¡×¤È¡¢¸µÆü¤ÎÌëÌÀ¤±Á°¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëµÜÃæº×ã«¤ÎºÝ¤Ë¸«¤¿ÌÀ¤±¤ÎÌÀ