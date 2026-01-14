The Black Crowes¡Ê¥¶¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¯¥í¥¦¥º¡Ë¤¬¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA Pound Of Feathers¡Ù¤ò3·î13Æü¤ËSilver Arrow Records¤«¤é¥ê¥êー¥¹¡£¤µ¤é¤ËËÜºî¤è¤ê¡¢2¶Ê¤Î¿·¶Ê¡ÖProfane Prophecy¡×¡ÖPharmacy Chronicles¡×¤¬Àè¹Ô¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡¦±ÇÁü¡ÛThe Black Crowes¡¢¡ØMasquerade¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¡ÖProfane Prophecy¡×¡ÖPharmacy Chronicles¡×¥ªー¥Ç¥£¥ªÆ°²è¡Ë ËÜºî¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¡¦¥¸¥ç¥¤¥¹