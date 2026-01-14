ジョイポート淡路島株式会社は、「うずしおクルーズ」にて卒業旅行応援キャンペーン「#卒ウズ’26」を2026年2月1日より開催します。今春卒業を迎えるすべての学生を対象に、1,000円分のお買い物券のプレゼントや、VIP船上体験が当たるSNSキャンペーンなどが展開されます。 ジョイポート淡路島「#卒ウズ’26」 開催期間：2026年2月1日(日)〜4月5日(日)対象者：2026年3月に卒業予定の学生（小学生、中学生、高校生、