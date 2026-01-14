ジョイポート淡路島は、「淡路島アドベンチャーRIBライド」にて卒業旅行応援キャンペーン「#卒RIB’26」を2026年2月1日より開催します。2026年3月に卒業を迎える学生を対象に、乗船料金の割引やGoPro動画のプレゼントなど、門出を祝う特典が用意されます。 ジョイポート淡路島「#卒RIB’26」 開催期間：2026年2月1日(日)〜4月5日(日)対象者：2026年3月に卒業予定の学生（小学生、中学生、高校生、専門学校生、大学