ÆþËë4¾ì½êÌÜ¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬²£¹Ë¤òÁê¼ê¤Ë¤¦¤Þ¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï²£¹Ë¤ËÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤ËÆÀ°Õ¤Î±¦º¹¤·¤òµö¤·¡¢Á°¤Ë½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£Î®¤ì¤Ï´°Á´¤Ë²£¹Ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢º¸¤Ç¾å¼ê¤ò°ú¤¯¤È¡¢ÁÇÁá¤¯º¸¤Ë²ó¤ê¹þ¤ó¤ÇÅê¤²¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆ°¤­¤Ë¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Îº¸Â­¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·²£Å¾¡£ÅÚÉ¶²¼¤Çè«Á³¡Ê¤Ü¤¦¤¼¤ó¡Ë¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Î¾¡°ø¤Ï²£¹Ë¤Ëº¸¤ò»È¤ï¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£±¦»Í¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í