Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì°ìÌÌ¤¬¿¿¤ÃÇò¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄ¿¹¸©¤Î¸Þ½êÀî¸¶»Ô¡£Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÌÔ¿áÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ã¤·¤¤¿áÀã¤Ë¤è¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤¬È¯À¸¤·¡¢Áö¹Ô¤¹¤ë¼Ö¤â¤¹¤°¤½¤Ð¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¡£¿á¤­¹Ó¤ì¤ëÉ÷¤Ç¡¢ÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ÏÇÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Þ½êÀî¸¶»Ô¤Ç¤ÏºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®18.2¥á¡¼¥È¥ë¤ò´ÑÂ¬¡£»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¶¯É÷¤ÎÃæ¤òÊâ¤¯½»Ì±¤Î»Ñ¤â¡£±Ø¤Î²°º¬°ìÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Ìµ¿ô¤Î¤Ä¤é¤é¤¬º£¤Ë¤âÍî¤Á¤Æ¤­¤½¤¦¤ÊÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤È