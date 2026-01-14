¥ì¥¢¥ëŽ¥¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½»á¤¬ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ØÀËÊÌ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ ¥¢¥í¥ó¥½»á¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡£¤½¤Î¼ÂÀÓ¤¬Çã¤ï¤ì2025Ç¯5·î¤Ë¸½Ìò»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¾ï¾¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÂàÇ¤»þÅÀ¤Ç2°Ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê