Photo: ¿ÀÄÅÊ¸¿Í ¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Ä¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Ê¥Ü¥½¤¬»É·ã¤ÈÎäµÑ¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ä¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Ê¥Ü¥½ ¥¤¥°¥Ê¥¤¥È¥Ë¥å¡¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÂÎ¸³²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£Â­Î¢¤ò»É·ã¤¹¤ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥Ä¡¼¥ë Photo: ¿ÀÄÅÊ¸¿Í ¡Ö¥Ê¥Ü¥½ ¥¤¥°¥Ê¥¤¥È¥Ë¥å¡¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×