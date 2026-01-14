´ë¶È¤Ç¤Î²ñµÄ¤Ë...¡Ö¿À¡¹¤·¤¤Èþ¤·¤µÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼2007Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ½÷Í¥¡¦±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤ó(45)¤Î?¸½ºß¤Î»Ñ?¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Öº£Ç¯ºÇ½é¤Î²ñµÄ¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·¤¤Î¾®Çä¥Á¥§¡¼¥óÂç¼ê¡ÖABC¥Þ¡¼¥È¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¡¢±ÝËÜ¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÈªÌî¤Ò¤í»Ò(50)¡£2¿Í¤Ï¡¢2025Ç¯5·î³ô¼çÁí²ñ¤Î¾µÇ§¤ò·Ð¤Æ¡¢ABC¥Þ¡¼¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¡¼¥Ó¡¼¥·¡¼¡¦¥Þ¡¼¥È¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤ËÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¥Í¥Ã¥È