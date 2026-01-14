¹â»ÔÁíÍý¤¬½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¸«Êý¤¬¹­¤¬¤ëÃæ¡¢¼¡¤Î½°±¡Áª¤Ç¼¯»ùÅç4¶è¤Ë¿·¤¿¤ÊÆ°¤­¤Ç¤¹¡£ ¹â»ÔÁíÍý¤Ï14Æü¡¢Í¿ÅÞ´´Éô¤È²ñÃÌ¤·¡¢º£·î23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î27Æü¸ø¼¨¡¢Íè·î8ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤ò¼´¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÌîÅÞ3ÅÞ¡ÊÎ©·ûÌ±¼ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢¼ÒÌ±¡Ë¤È¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Î¡ÖÏ¢¹ç¼¯»ùÅç¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë5¼Ô²ñµÄ