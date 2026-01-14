¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ñ¥ê1·î14Æü¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ð¥í³°Áê¤Ï14Æü¡¢Æ±¹ñ¥é¥¸¥ª¶ÉRTL¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢2·î6Æü¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ËÎÎ»ö´Û¤ò³«Àß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£