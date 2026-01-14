¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾®ÁÒ¤¢¤º¤µ¤¬¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥ó¥¨¥¤¥¸Vol.4¡×¤Ç¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Û¤É¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£25Ç¯7·î¤«¤éÅí·î¤Ê¤·¤³¤é¤¬·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡×¤Ë½êÂ°¡£¡È¥³¥¹¥×¥ì³¦¤ÎÀÖ¤¤×ÂÀ±¡É¤Î¥­¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¡¢¥³¥¹¥×¥ì¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç³èÆ°Ãæ¤À¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢Çò¤Î²¼Ãå»Ñ¤ä¡¢¥Ï¥¤¥ì¥°¥ì¥ª¥¿¡¼¥É»Ñ¤òÈäÏª¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¤¡Öº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë