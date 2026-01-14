¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¿·¥ìー¥Ù¥ë Capitol Records¤è¤ê²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òºÆ»ÏÆ°¡£¿·¤¿¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó¥í¥´¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¥¢ー¥Æ¥¤¥¹¥È¥í¥´¡Ë ¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¡Ö¤¦¤¢¤Î¤½¤é¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥åー¡£¼¡²ó¤Î³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¤«¤é¤Ï¡¢Capitol Records¤è¤ê¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¿·¤¿¤Ê