FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï14Æü¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿MFÈõ¸ý·ø(22)¤¬Y.S.C.C.²£ÉÍ(JFL)¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Èõ¸ý¤ÏÄ®ÅÄ¥æ¡¼¥¹¤«¤é2022Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤·¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²­ÆìSV¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡£2025Ç¯¤ËÄ®ÅÄ¤ØÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ëYS²£ÉÍ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤³¤ÎËÍ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀï¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò²¼¤µ¤Ã¤¿Y.S.C.C.¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶¼Õ¤ò