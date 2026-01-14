16Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2026¡×¤Î´ØÏ¢¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ ¤¹¤Ç¤ËÂç²ñ3Æü´Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢ÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ä¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢B¥êー¥°ºÇÂç¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤ò³Ú¤·¤á¤ëÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¥Öー¥¹