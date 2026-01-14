ÈýÂ¼¤Á¤¢¤­¤¬ËÜÆü1·î14Æü¡¢¿·¶Ê¡ÖTHE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥°¥ë¥°¥ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÆ±³Ú¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¶Ê¡ÖTHE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥°¥ë¥°¥ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¡×¤Ï2026Ç¯4·î15ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAMPLAND PLAN¡Ù¤è¤ê¡¢Àè¹Ô¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¾þ¤ëÂè1ÃÆ¤À¡£ÆÈÆÃ¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¤È¥Ó¡¼¥È¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢Ä°¤¯¼Ô¤Î´¶¾ð¤ò½Ö»þ¤ËÄÏ¤à¡Èmeiyo¡É¡ßÍ£°ìÌµÆó¤Î´¶À­¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ý¥Ã¥×¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëÈýÂ¼