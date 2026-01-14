¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë¤¬¡¢3·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ò¥ó¥È¡Ù¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë4¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë6¶Ê¤ÎÌ¤È¯É½³Ú¶Ê¤ÎÂêÌ¾¤È¶Ê½ç¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤Ï5¶ÊÌÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Êfeat.?????¡Ë¡×¡£¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤ò¾·¤¤¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯É½¤Ï¸åÆü¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÂ³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤­