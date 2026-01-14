Arche¤¬¡¢2026Ç¯1·î8Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡ßFOD¥É¥é¥Þ¡Ø´é¤Î¤Ê¤¤´µ¼Ô-µß¤¦¤«¡¢ºÛ¤¯¤«-¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ödo for love¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤È¤Ê¤ë¡Ödo for love¡×¤Ï¡¢ÎÑÍý´Ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆArche¤¬½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤µ¤È½Å¸ü´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤½¤·¤ÆArche¤Ï¡¢2026Ç¯6·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½