½÷Í¥¤ÎÁð´¢ËãÍ­¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¶¥Ó¥Ã¥°T¥·¥ã¥Ä¤òÄ¶¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤Î¤è¤¦¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¡Ö¥É¥ì¥¹¤âÎÉ¤¤¤±¤É¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê³Ê¹¥ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤ー¤¤¡×¡ÖÈþµÓ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥Ðー¥Óー¤Î¤è¤¦¤Ê8Æ¬¿È¡ª¤¹¤ó¤Ê¤ê¿­¤Ó¤¿É¨¤ÎÎ¢¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¹¤®¤ë ËãÍ­¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã