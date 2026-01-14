¡ÖÀí³Õ½ôÅç³«Âó¤ÎÆü¡×¤Î¼°Åµ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë²­Æì¸©ÀÐ³À»Ô¤ÎÃæ»³µÁÎ´»ÔÄ¹¡á14Æü¸á¸å¡¢ÀÐ³À»Ô²­Æì¸©ÀÐ³À»Ô¤ÎÃæ»³µÁÎ´»ÔÄ¹¤Ï14Æü¡¢»Ô¤Î¹ÔÀ¯¶è°è¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀí³Õ½ôÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ä¶­ÊÑ²½¤Î¼ÂÂÖÇÄ°®¤Ë¸þ¤±¤¿¾åÎ¦Ä´ºº¤ò¹ñ¤Ëµá¤á¤ë°Õ¸þ¤ò½Å¤Í¤Æ¼¨¤·¤¿¡£»ÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿¡ÖÀí³Õ½ôÅç³«Âó¤ÎÆü¡×¤Î¼°Åµ¤Ç¡Ö¼«Á³´Ä¶­¤òÊÝÁ´¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¤âÉ¬Í×¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ãæ»³»á¤Ï¡¢¥ä¥®¤Î¿©³²¤äÉºÃå¤´¤ß¤Ë¤è¤ê¡Öµ®½Å¤ÊÆ°¿¢Êª¤Î¿ê