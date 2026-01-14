¹Äµï¤Ç¤Ï14Æü¡¢¿·½Õ¹±Îã¤Î¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤«¤é¤Ï2¿Í¤ÎÃ»²Î¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî¸©Æâ¤«¤é¤Ï¡¢¶âÂô»Ô¤Î¸øÌ³°÷¡¦ÏÂÅÄ¼Â´õ¤µ¤ó37ºÐ¡£¤½¤·¤Æ·ê¿åÄ®¤ÎÇÀÎÓ¶È¡¦¼¼ÌÚÀµÉð¤µ¤ó¤¬¡¢ÆþÁª¼Ô¤ÎÃæ¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤Î81ºÐ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÀÐÀî¸©·ê¿åÄ®¤Ë½»¤à¼¼ÌÚÀµÉð¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¼«Âð¤¬Á´²õ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Äü¤á¤º¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤à»×¤¤¤ò²Î¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹Äµï¤Ç¤Î¿·Ç¯¤Î¹±Îã¹Ô»ö¡Ö²Î²ñ»Ï¡×¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ä¹ÄÂ²Êý¡¢¤½