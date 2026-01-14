ÇÐÍ¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥­¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¡Ê30Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î²ü¤á¤ò¶¯¤á¤¿¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¸¸ÁÛÅª¡Ä¡ªÅ·³¤Í´´õ¡õ¹â¶¶Ê¸ºÈ¤é¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏºîÉÊÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤ÊÈÖ¿Í¤«¤òÅú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Å·³¤¤Ï¡ÖÅ·³¤Í´´õ¤ÎÈÖ¿Í¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Ã¤¿¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤Ë