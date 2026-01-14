¥Ñ¥ë¥³¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¡Á12·î¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«PARCO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤Ë¤È¤ê¤µ¤µ¤ß¤ÎSNSÈ¯¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥¬¡¼¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ò¡¢Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶PARCO¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°PARCO¤Î³ÆTHE GUESTcafé&diner¤Ç½ä²ó³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥¬¡¼¥«¥Õ¥§¡×¤¬Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶PARCO¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°PARCO¤Î³ÆTHE GUESTcafé&diner¤Ë½ä²ó·èÄêÂçºå²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëTHE GUES