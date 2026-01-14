NARÃÏÊý¶¥ÇÏÁ´¹ñ¶¨²ñ¤Ï14Æü¡¢2025Ç¯¤ËÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Î¿ÍÇÏ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖNAR¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤ÎÉ½¾´ÇÏ¤ª¤è¤ÓÉ½¾´¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡ÊÂç°æ¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤Ï¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ½êÂ°ÇÏ¤È¤·¤Æ20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊG1¡ËÍ¥¾¡¤äÃÏÊý¶¥ÇÏ½êÂ°ÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤Î¥À¡¼¥È¶¥ÇÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝ¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ê¥¢¥«¥Ã¥×¡ÊG3¡Ë¤Î¾¡Íø¤Ê¤É¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë³èÌö¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ