¡ÚÂè64²ó ÀÅ²¬¥Û¥Óー¥·¥çー¡Û ²ñ´ü¡§ ¶È¼Ô¾·ÂÔÆü 5·î13¡¦14Æü ¾®Ãæ¹â¹»À¸¾·ÂÔÆü 5·î15Æü °ìÈÌ¸ø³«Æü 5·î16¡¦17Æü ²ñ¾ì¡§¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬¡ÊÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¶Ê¶â3ÃúÌÜ1-10¡Ë Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ ¢¨Æþ¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í× ÀÅ²¬ÌÏ·¿¶µºà¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ï¡¢¡ÖÂè64²ó ÀÅ²¬¥Û¥Óー¥·¥çー¡×¤ò5·î13Æü～17Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë