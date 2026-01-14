Âè174²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤Ï¡¢ÅèÄÅµ±¤µ¤ó¤Î¡Ø¥«¥Õ¥§¡¼¤Îµ¢¤êÆ»¡Ù¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥«¥Õ¥§¡¼¤Îµ¢¤êÆ»¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÂçÀµ¡Á¾¼ÏÂ¤ÎÅìµþ¡¦¾åÌî¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿©Æ²¤äµÊÃãÅ¹¤È¤·¤Æ¶áÎÙ½»Ì±¤¬½¸¤¦¾ì¤À¤Ã¤¿¡Ö¥«¥Õ¥§¡¼À¾¹Ô¡×¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê½÷µë¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿Ã»ÊÔ½¸¤Ç¤¹¡£ÅèÄÅ¤µ¤ó¤Ï¡¢1969Ç¯¡¢ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è½Ð¿È¤Î56ºÐ¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ë¤Ï2023Ç¯¤Ë¡Øë§¤¬¤±¤ÎÆó¿Í¡Ù¤Ç¸õÊäºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ç¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£