¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤µ¤ó¤¬¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥Ó¥¢»¨»ï¡Øsabra¡ÙÂè6¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤µ¤óÀÖ¤¤¤Ä¤Ê¤®Ã¦¤¤¤ÇÍÅ±ðS»ú¥é¥¤¥óÈäÏª¥»¥¯¥·¡¼¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¥·¡¼¥ó¤âÅÔ´Ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ë¥ª¥ó¥Ê¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢ÍÅ±ð¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ê¶áµ÷Î¥¤Ç»£¤é¤ì¤¿²£¸þ¤­¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Ë­Ëþ¤Ç·Á¤ÎÎÉ¤¤¥Ð¥¹¥È¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£É½»æ¥â