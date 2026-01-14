³¹¤Ë±Ç¤¨¤ëÀº×û¤Ê°ìÂæ¥È¥è¥¿¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥«¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤Ï¡¢½éÂå¤¬1997Ç¯12·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤«¤éÌó30Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯12·î¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¸½¹Ô¤Î5ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë½é¤Î°ìÉô²þÎÉ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²þÎÉ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖG¡ÈNight Shade¡É¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ê¥¤¥È¥·¥§¡¼¥É¡Ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¿·¥×¥ê¥¦¥¹¡È¥Ê