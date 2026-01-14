¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë ¥È¥ê¥ó¥È゙¥ëÎèÆà / Reina Triendl(@toritori0123)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£·ëº§È¯É½¤«¤éÌó1¥ö·î¸å¤Î¹¬¤»¤ÊÊó¹ð¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ê¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ªÊ¢¤ËÍ¥¤·¤¯¼ê¤òÅº¤¨¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤ªÊ¢¤Ë¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿♡¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë