£±·î£±£²Æü¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤Ç·Ù»¡´±¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿£±£¶ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤Î¾¯Ç¯¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Ë½»¤à£±£¶ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤Î¾¯Ç¯¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯Ç¯¤Ï£±£²Æü¸á¸å£µ»þ¤¹¤®¡¢ºæ»ÔÆî¶è¤ÎÏ©¾å¤ÇÃËÀ­½äººÄ¹¡Ê£´£´¡Ë¤ò¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Í¤Æ¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯Ç¯¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤»¤º¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢½äººÄ¹¤¬Ää»ß¤ò