¹â»Ô¼óÁê¤¬1·î23Æü¤Ë¾¤½¸¤¹¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÍ¿ÅÞ¤Î´´Éô¤Ê¤É¤ËÅÁÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢1·î27Æü¤Ë¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤È¤¤¤¦»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÆüÄø¤¬Í­ÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ïº¤ÏÇ¤ÎÃæ¡¢½àÈ÷¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ÈÆàÎÉ¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦Ë¡Î´»û¤ò»ë»¡¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£³°¸òÆüÄø¤ò¤³¤Ê¤¹°ìÊý¤Ç²èºö¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢23Æü¤Ë¾¤½¸¤¹¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤Ç¤¹¡£14Æü¡¢Í¿