·ÝÇ½³èÆ°£´£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¾Â¼ÃÎÈþ¤¬£±£´Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¶è¤ÎÀÖ±©·Ù»¡½ð¤Ç°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¡Ö¼õ¸³ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÃÔ´Á»öÈÈËÐÌÇ¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÅ´Æ»¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¼õ¸³²ñ¾ì¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¦¼õ¸³À¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤Ê½ñ¤­¹þ¤ß¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Èï³²ËÉ»ß¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤ò¼Â»Ü¡£À¾Â¼¤Ï°ìÆü½ðÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÀÖ±©±ØÁ°¤ÎÀÖ±©¥¹¥º¥é¥óÄÌ¤ê¤ò¥Ñ¥ì¡¼¥É¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÃÔ´Á¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÂº¸·¤ò