¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë Æ£²¬Éñ°á(@mai_fujioka_official)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹ÆÇÐÍ¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£²¬Éñ°á¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»Ð¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅ·æÆÅ·²»¤È¤Î±ð¤ä¤«¤Ê¿¶Âµ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£²¬¤Ï¡Ö»ÐËå¤Ç¹ÈÇò¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢ÀÖ¤ÈÇò¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¿¶Âµ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ð¡¦Å·²»¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£º£Ç¯À®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤¿»Ð¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤óÀ®¿Í¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«