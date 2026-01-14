¼¯²°·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14Æü¸á¸å5»þÈ¾¤¹¤®¡¢¿â¿å»Ôµíº¬Ï¼¤Î¹ñÆ»220¹æ¤Ç¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÊ£¿ô¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¸½¾ì¤Ï¾¾¥öºê¾®³Ø¹»¶á¤¯¤Ç¡¢¼þÊÕ¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶á¤¯¤Ë¤¦²óÏ©¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¡¦ ¡¦ ¡¦