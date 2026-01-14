BTS¤¬4·î17¡¦18Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤ÆÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¸ø±é¡ÖBTS WORLD TOUR IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£V¡¢SUGA¡¢JIN¡¢JUNG KOOK¡¢RM¡¢JIMIN¡¢J-HOPE¤Ï°ì»þ³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£BTS¤¬ºÇ¸å¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë5Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯3·î¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥½¥í³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñ¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é